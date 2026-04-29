Un equipo de Mercedes busca el título en el Campeonato Argentino de Polo del Interior

En una jornada marcada por el sol y un masivo acompañamiento de público, se disputaron las semifinales de la 36° edición del Campeonato Argentino de Polo del Interior con Hándicap (CAIH) en la localidad correntina de Mercedes.

Tras una serie de encuentros que se definieron por la mínima diferencia, el representativo mercedeño de Naimara – La Madrugada logró su pasaje a la final y buscará dejar la corona en casa.

El duelo central de la jornada fue el enfrentamiento entre los equipos locales. En un partido vibrante y con constantes cambios en el marcador, Naimara se impuso por 11 a 10 ante su par de Mercedes gracias a un gol agónico en los últimos segundos, desatando el festejo de la hinchada local.

Los finalistas: Rosario vs. Mercedes

El rival del equipo correntino será el representativo del Jockey Club de Rosario "La Famille". Los santafesinos accedieron al partido decisivo tras vencer en la primera semifinal a Los Sauces de San Luis por un ajustado 10 a 9, en un encuentro que abrió la acción del segundo día de competencia en el predio del Cuarto Rincón.

Por otro lado, en los cruces correspondientes a las copas subsidiarias, los entrerrianos de La Justina (Gualeguay) vencieron a La Violeta (Chajarí) por 10 a 9, asegurando su lugar en la definición por la Copa Cavana.

Cronograma de la jornada final

Este jueves, las instalaciones del Cuarto Rincón Polo Club recibirán a los aficionados para una jornada completa de deporte de alto nivel con entrada libre y gratuita. Los servicios de gastronomía y recepción están dispuestos para lo que se espera sea una fiesta del deporte ecuestre.

Los cruces definitivos:

11:00 hs - Final Copa Cavana: Cuarto Rincón vs. La Justina (Cancha 2).

13:00 hs - Final Copa Amistad: La Violeta vs. Los Sauces (Cancha 2).

15:30 hs - Gran Final CAIH 2026: Naimara vs. Jockey Club Rosario "La Famille" (Cancha 1).

Con este certamen, Mercedes reafirma su posición como una de las plazas más fuertes del polo en el interior del país, combinando la excelencia competitiva con la hospitalidad característica del interior correntino.