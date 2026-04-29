Buscan una familia para "Star", un niño de 10 años con autismo que espera un hogar en Corrientes

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 de Corrientes relanzó una convocatoria pública para encontrar un hogar para "Star" (nombre ficticio), un niño de 10 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El llamado coincide con el cierre de abril, mes dedicado globalmente a la visibilización y concientización sobre esta condición.

Star reside desde hace más de dos años en un dispositivo de cuidado alternativo. Su caso no solo busca un proyecto adoptivo, sino que ha generado un proceso de aprendizaje dentro del Poder Judicial. El juez Edgardo Enrique Frutos destacó la importancia de incorporar herramientas específicas para comprender que el TEA implica, simplemente, una forma distinta de percibir y vincularse con el mundo.

Perfil de "Star": curiosidad y ganas de aprender

Quienes lo acompañan diariamente describen a Star como un niño curioso, activo y con una gran disposición para el aprendizaje. Con el apoyo adecuado y pautas claras de convivencia, el pequeño ha demostrado una notable capacidad para incorporar hábitos y enfrentar nuevos desafíos.

Vínculos: disfruta del juego y logra relacionarse tanto con adultos como con otros niños.

Terapias: asiste regularmente a apoyo escolar, psicopedagogía y estimulación temprana, donde trabaja la regulación emocional y el lenguaje.

Actividades: participa en natación y gimnasia, disciplinas que favorecen su bienestar físico y social.

Desde el Juzgado subrayan que Star necesita una familia que pueda brindarle afecto, estabilidad y acompañamiento cotidiano, respetando sus tiempos pero potenciando sus capacidades para que logre un desarrollo pleno.

Familias recreativas: otra forma de ayudar

Para aquellas personas que deseen generar un impacto positivo en la vida de niños institucionalizados pero que no se encuentren en condiciones de iniciar un proyecto de adopción, se recordó la vigencia del programa Familias Recreativas.

Esta iniciativa permite establecer vínculos significativos y de recreación con los menores, sin fines adoptivos, brindándoles momentos de esparcimiento y contención emocional fuera de los hogares de cuidado.

¿Cómo postularse para la adopción?

Los interesados en la convocatoria de Star deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas del Poder Judicial de Corrientes.