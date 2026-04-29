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TRAGEDIA EN CORRIENTES

Otra vez la Ruta 14: un muerto tras un triple choque en Colonia Liebig

Uno de los camiones involucrados se prendió fuego y un automóvil que acabó destruido
 

Por El Litoral

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 19:33
FM Sonica de Virasoro

Alrededor de las 15 de este miércoles, murió un hombre en Corrientes a causa de una triple colisión ocurrida en el kilómetro 776 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de la Comisaría Segunda de Colonia Liebig, donde el tránsito debió interrumpirse.

FM Sonica de Virasoro

Fuentes consultadas revelaron que el luctuoso siniestro vial involucró a dos camiones que volcaron luego del impacto y un automóvil que sería un Chevrolet Sprint. Además, uno de los vehículos de gran porte, se prendió fuego, lo cual agravó la situación.
Desde FM Sónica de Gobernador Virasoro afirmaron que los heridos de gravedad fueron trasladados de urgencia al hospital "Dr Miguel Sussini" de esa ciudad.

FM Sonica de Virasoro

Además, describieron que esta nueva tragedia vial sucedió a la altura del paraje Vichadero
Uno de los camiones quedó atravesado sobre la calzada. Trabajan los bomberos voluntarios, y efectivos de la Policía, en base a directivas de la Fiscalía en turno.

Desde la Policía, se informó que los involucrados fueron un camión de marca Volvo y otro de marca Ford, cuyo conductor, fue la víctima fatal, quien fuera identificado como Andrés Chilavert, oriundo de la provincia de Misiones

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