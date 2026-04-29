Otra vez la Ruta 14: un muerto tras un triple choque en Colonia Liebig

Alrededor de las 15 de este miércoles, murió un hombre en Corrientes a causa de una triple colisión ocurrida en el kilómetro 776 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de la Comisaría Segunda de Colonia Liebig, donde el tránsito debió interrumpirse.

FM Sonica de Virasoro

Fuentes consultadas revelaron que el luctuoso siniestro vial involucró a dos camiones que volcaron luego del impacto y un automóvil que sería un Chevrolet Sprint.Desde FM Sónica de Gobernador Virasoro afirmaron que los heridos de gravedad fueron trasladados de urgencia al hospital "Dr Miguel Sussini" de esa ciudad.

FM Sonica de Virasoro

Uno de los camiones quedó atravesado sobre la calzada. Trabajan los bomberos voluntarios, y efectivos de la Policía, en base a directivas de la Fiscalía en turno.

Desde la Policía, se informó que los involucrados fueron un camión de marca Volvo y otro de marca Ford, cuyo conductor, fue la víctima fatal, quien fuera identificado como Andrés Chilavert, oriundo de la provincia de Misiones