Corrientes: así funcionarán los servicios durante el feriado por el Día del Trabajador

La Municipalidad de Corrientes informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el viernes 1° de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador. El esquema incluye guardias en áreas esenciales y cambios en la recolección de residuos.

Recolección de basura, Sube y estacionamiento medido

La Secretaría de Servicios Públicos dispuso un cronograma especial para evitar que las zonas de la ciudad queden sin recolección durante dos días consecutivos. El jueves 30 de abril tendrá servicio diurno normal, pero no habrá recolección nocturna.

El viernes 1° de mayo la modalidad se invertirá. No habrá recolección diurna, pero sí se prestará el servicio en horario nocturno.

Desde la subsecretaría de Transporte se indicó que durante el feriado no estarán disponibles los Puntos de Atención Sube, y tampoco funcionará el servicio de estacionamiento medido. Sin embargo, habrá una guardia de inspección en la oficina ubicada por calle Belgrano 2157.

Guardias y atención reducida

La Dirección General de Defunciones atenderá de 7 a 19 en el cementerio San Juan Bautista. El servicio estará disponible solo para trámites urgentes vinculados a inhumaciones y traslados.

Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador permanecerán abiertos de 7 a 17 para visitas e inhumaciones.

El Tribunal de Faltas permanecerá cerrado el viernes, aunque contará con guardias durante el fin de semana para trámites abreviados. También habrá servicios de inspección y control en distintas áreas operativas.

Los mercados municipales no abrirán sus puertas, con excepción del Paseo de Compras “Ex Vía”, que funcionará de 9 a 21.

Desde el área de Desarrollo Humano se informó que habrá feriantes en el Paseo Arazaty y Punta Tacuara entre las 10 y las 22.

Los centros de información turística trabajarán con guardias en distintos puntos de la ciudad, con horarios reducidos según cada ubicación. También se mantendrán guardias en tránsito, Guardia Urbana y ambulancias municipales.

Por último, no habrá atención en oficinas administrativas como Acor, el CEL, la Caja Municipal de Préstamos ni las Salas de Atención Primaria de la Salud durante el feriado.