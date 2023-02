Una exintendenta convocó a un piquete para realizar un show de comparsa

La exintendenta de una localidad de la provincia de Corrientes convocó a realizar un piquete en la ruta nacional 12 con un insólito pedido: autorización para un show de carnaval.

Se trata de Vilma Ojeda (PJ) exintendenta de la localidad de San Isidro, pueblo cercano a Goya, quien desde ayer alienta a los vecinos a no dejar que “nadie entre o salga” del pueblo hasta que se autorice la realización del espectáculo de carnaval el sábado 25.

Las autoridades del pueblo alegan que ya no se puede por el inicio de la cuaresma. Sin embargo, la exjefa comunal, que fue denunciada por perseguir a periodistas durante su gestión, convocó a vecinos a una medida de fuerza hasta conseguir la aprobación y la financiación para el evento.

En audios que se difundieron por las redes sociales se puede escuchar a quien sería Vilma Ojeda: “Ya me comunico con el comisario para avisarle que vamos a cortar la ruta. No vamos a dejar entrar ni salir a nadie. No pueden violar la ordenanza que nos autoriza a realizar el evento”.

En un comunicado difundido en las redes sociales de la comparsa San Isidro Berá, a la que representa Ojeda, se explicó: “Luego de todo los procedimiento realizado tratando de obtener una colaboración por parte del municipio o en su defecto que nos autorice la realización de un evento donde se realizaría un show de nuestra comparsa para poder recaudar y cubrir gastos, no tuvimos respuestas, solo la invitación a participar de los corsos los días 4/11 y 18 de febrero donde expresamos que si llegábamos con los trajes nos hacíamos presente al primer día porque los otros días fuimos invitados por otras localidades a representar a San Isidro”.

“Al llegar a un acuerdo y presentarnos a participar el 4 de febrero recibimos como pago por presentarnos en los corsos de nuestra localidad la suma de $20.000 por parte del municipio de San Isidro. Siendo que anteriormente dictaron una ordenanza donde se le daba a cada comparsa local la suma de $150.000 si participaba las tres noches”, denunció la comparsa San Isidro Berá a la que representa la exintendenta

"Después de tanta discriminación recibida por parte del Ejecutivo Municipal, repudiamos totalmente el desinterés de apoyar a nuestra comparsa y que jueguen con la ilusión y los sueños de cada chico que integra San Isidro Berá”.

“Para finalizar queremos comunicar que se presentó una nota, nuevamente, solicitando autorización para realizar un evento para fecha 25 de febrero de 2023, cumpliendo con ordenanza 179/22. Aprovechamos para invitar al show de comparsa que se realizará, en dicho evento, con el fin de recaudar fondos para cubrir los gastos realizados”, finaliza el comunicado.