Ecuador: un grupo armado mató a balazos a ocho personas en la puerta de un boliche

En medio de una ola de violencia que golpea a Ecuador, ocho personas murieron este domingo después que un grupo de hombres armados disparó contra una multitud en las afueras de un boliche bailable en un municipio rural del sudoeste del país. Lo informó la policía local.

Los atacantes llegaron a la discoteca Nápoles en dos camionetas y dispararon contra un grupo de personas que tomaban alcohol en la vía pública, frente a la entrada de una discoteca, cerca de las 01:15 locales en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas.

Las víctimas fatales son siete hombres y una mujer de entre 22 a 40 años. Uno de los fallecidos es Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38.000 habitantes y propietario de la discoteca.

Cómo fue el ataque en la puerta de un boliche en Ecuador

La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos. Allí encontró a “varias personas heridas y siete cadáveres”, dijo el coronel Javier Chango en una rueda de prensa la mañana del domingo.

Una octava persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras dos permanecen heridas.

La policía encontró en el sitio cerca de 80 casquillos de balas de nueve milímetros y también de fusiles automáticos. Luego del ataque, los hombres armados regresaron a los vehículos y huyeron por “una ruta desconocida”, agregó el coronel.

La policía todavía no estableció las razones de la masacre. Los investigadores tratan de determinar si el ataque fue dirigido hacia el dueño del boliche o es una lucha entre bandas criminales que acechan la zona.

Otra de las personas asesinadas tenía antecedentes penales.

La alcaldía de Santa Lucía se declaró de luto el domingo. “Nos unimos en sentimiento y oración por este hecho violento que ha golpeado a nuestra comunidad”, expresó la oficina del alcalde Ubaldo Urquizo en sus redes sociales.

Guayas es una de las cuatro provincias en las que recientemente el presidente Daniel Noboa renovó un estado de excepción durante dos meses para enfrentar la violencia de las bandas criminales.

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3143 asesinatos.

Las autoridades adjudican la ola de criminalidad a la disputa entre organizaciones de delincuencia organizada vinculadas a carteles transnacionales de narcotráfico que expandieron sus operaciones sobre todo en la zona del Pacífico por donde trafican droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

