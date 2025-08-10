Juan Pablo Valdés y Vamos Corrientes presentaron propuestas en un acto en Capital

El frente Vamos Corrientes realizó este sábado un acto de campaña en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes, en el que participaron autoridades y candidatos provinciales y municipales, entre ellos el postulante a gobernador, Juan Pablo Valdés.

El encuentro se desarrolló en la plaza sobre calle Dumas, frente al Colegio "Eloy Ortega", y contó con la presencia de una importante convocatoria. Además de Valdés, estuvieron presentes el senador nacional Carlos Espínola, el diputado Eduardo Tassano, y los candidatos municipales Claudio Polich y Ariel Báez, entre otros referentes.

"Queremos que esta Capital brille"

Durante su discurso, Juan Pablo Valdés aseguró: "Queremos que esta Capital brille, porque es nuestro orgullo. Trabajaremos para que el asfalto llegue a todos los barrios capitalinos". Además, destacó que la gestión provincial actual impulsó acciones como la modernización del Estado, la expansión de fibra óptica, el desarrollo de parques industriales y proyectos de inclusión social.

Valdés expresó que su propuesta continuará enfocada en el desarrollo de infraestructura, energía, salud y vivienda, coordinando acciones con las autoridades municipales para potenciar el crecimiento de la ciudad de Corrientes.

En el acto, el candidato a intendente Claudio Polich llamó a la militancia a reforzar el contacto con la ciudadanía para transmitir el plan de trabajo. Por su parte, el candidato a vicegobernador Pedro Braillard Poccard hizo hincapié en la continuidad de políticas vinculadas a educación, seguridad y desarrollo urbano.

El senador Carlos Espínola destacó la importancia de la articulación entre el gobierno provincial y municipal para avanzar en proyectos que beneficien a los vecinos. Otros participantes, como el candidato a diputado Eduardo Tassano, el candidato a viceintendente Ariel Báez y la candidata a concejal Melisa Mecca, también valoraron la continuidad del trabajo en la capital y la provincia.

Además, participaron del acto otros referentes de Vamos Corrientes como Ingrid Jetter, Hugo Calvano, Andrea Giotta y Emilio Lanari, quienes reafirmaron el compromiso del espacio con la continuidad de las políticas públicas y el desarrollo integral de Corrientes.