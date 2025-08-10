Corrientes alista la apertura de la sala de ventas y elaboración de las Ferias Francas

El Gobierno provincial informó este domingo que alistan la apertura de la sala de ventas y elaboración de la Asociación de Ferias Francas. Con un avance de obra que supera el 90%, solo restan detalles para que el edificio comience a funcionar en unos 15 días.

El espacio contará con un salón de ventas, una sala de capacitación y un área de elaboración de alimentos con habilitación sanitaria, que permitirá a los productores comercializar sus productos primero en el ámbito local y provincial, y luego —en una segunda etapa— en todo el país.

“Es un esfuerzo conjunto entre productores, el IderCor, la Municipalidad y el Gobierno provincial, con el objetivo de consolidar la cadena productiva e impulsar la industrialización a todas las escalas”, destacó Vicente Picó, presidente del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes.

La Asociación, que nuclea a unas 22 ferias francas en diferentes localidades, reúne a más de 400 familias productoras que ofrecerán frutas, hortalizas, conservas, chacinados, plantas y artesanías. Además, el predio prevé a futuro la instalación de cámaras de frío, alojamiento para feriantes de otras localidades y espacios para descarga de camiones.

El proyecto busca dar un salto cualitativo al sector frutihortícola, brindando herramientas fiscales, sanitarias y comerciales para que los productores puedan vender a supermercados y acceder a nuevos mercados. “Tener los registros y habilitaciones nos permitirá intercambiar productos con otras provincias y abrir oportunidades para las nuevas generaciones de productores”, afirmó Antonia Báez, presidenta de la Asociación.

La inauguración, prevista para fines de agosto, no solo marcará la puesta en marcha de la primera etapa del complejo, sino que también podría ser el marco para la realización de rondas de negocios que conecten directamente a productores con compradores mayoristas. Con esta obra, Corrientes se encamina a fortalecer la economía social y garantizar un futuro más competitivo para sus pequeños productores.