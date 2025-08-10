 Valdés inaugurará la Comisaría 24° en el Campus “Deodoro Roca”

Este lunes 11 de agosto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inaugurará la Comisaría N°24 en el campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La inauguración de la nueva dependencia policial que forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la seguridad está prevista para las 9 de la mañana.

Luego, el mandatario correntino entregará netbooks a estudiantes de la Escuela Normal “Juan Pujol”, ubicada en Bolívar 1148, dentro del marco del programa provincial “Incluir Futuro”, que promueve la inclusión digital y mejora el acceso a la tecnología en las escuelas de Corrientes.