Recuperan una motocicleta robada y detienen a un menor en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada y detuvieron a un menor de 17 años, presunto autor del hecho.

El hecho se registró en horas del sábado tras que los efectivos policiales fueron alertados de que por calle Tupungato y Avenida Maipú se había registrado el robo de una motocicleta marca Honda Wave 110 que se encontraba estacionada en la vía pública.

Ante el caso, los policías realizaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron visualizar a un joven trasladando una motocicleta con características similares al vehículo sustraído.

Tras identificarlo y constatar los datos del rodado, confirmaron que se trataba de la misma moto reportada como robada.

La motocicleta recuperada y el menor detenido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaría Décimo Quinta, donde continúan las diligencias correspondientes.