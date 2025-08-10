Frío en Corrientes: hasta cuándo se extenderán las bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el frío en Corrientes se mantendrá durante los próximos días, luego de que la provincia estuviera bajo alerta amarilla por frío extremo.

Según el pronóstico, las temperaturas bajas en Corrientes continuarán al menos hasta el viernes. Este lunes se espera una mínima de 7°C y cielo soleado.

A partir del miércoles, el clima comenzará a ser más templado: la mínima subirá a 11°C y la máxima alcanzará los 23°C.

El jueves se prevé una mínima de 9°C y máxima de 23°C, mientras que el viernes la mínima volverá a descender a 8°C, con máxima de 17°C.

Por lo tanto, la ciudad de Corrientes vivirá una semana fresca, con mañanas frías y tardes agradables