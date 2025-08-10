El Centro Cultural de Ituzaingó reabre sus puertas tras una remodelación histórica

El Gobierno provincial dio a conocer que este lunes 11 de agosto, desde las 19.30, Ituzaingó vivirá una noche especial con la reapertura oficial del Centro Cultural, tras una profunda obra de remodelación.

El acto protocolar contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales, y será seguido por el estreno de la obra inédita Centro Cultural Ituzaingó Renace, dirigida por Edu Gondell y María Laura Cattalani, con un gran elenco local e invitados como Juan Rodó y Los de Imaguaré.

Una recuperación que fortalece la cultura del interior

Las obras se concretaron gracias al programa Hermanos del Vera, impulsado por el Teatro Oficial Juan de Vera, bajo la dirección de Lourdes Sánchez, y con apoyo del Gobierno provincial. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar y equipar salas y teatros del interior de Corrientes, brindando mejores condiciones para la producción artística y la circulación de espectáculos.

“Nuestra provincia es cuna de muchos artistas, y es fundamental que tengan su casa, su templo del arte, en condiciones. Poner en valor los teatros del interior es mantener viva la cultura”, señaló Lourdes Sánchez.

Detalles de la remodelación

El edificio, construido originalmente por la EBY, fue objeto de una puesta en valor integral. Entre las mejoras se destacan:

Camarines renovados con vitrinas iluminadas, carpintería restaurada y nueva pintura.

Baños modernizados con nuevos revestimientos, artefactos sanitarios y cielorrasos.

Escenario restaurado con pisos de madera nuevos y telones renovados.

Iluminación y sonido profesional , con reflectores, consolas y mejoras técnicas.

Butacas reparadas y sanitarios del auditorio totalmente reacondicionados.

Además, el teatro recibió equipamiento escenotécnico proveniente del Teatro Oficial Juan de Vera, como luminarias y sistemas de sonido, para garantizar un nivel técnico de primer orden.

Estreno y homenajes

La obra Centro Cultural Ituzaingó Renace será un homenaje a la identidad cultural de la ciudad, con guiños a figuras como Secundino Martínez y Antonio Orellana. Sobre el escenario estarán Pietrina Catapano, Malena Pinto, la Academia Borgo, la compañía de baile de Luis Marinoni, Mauro Bonamino, y el Grupo Drácula de Ituzaingó.

El cierre será al aire libre, frente al edificio, con la actuación de Los de Imaguaré, coronando una jornada que quedará en la memoria de la comunidad.