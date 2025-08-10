El Linqueño le puso un freno al andar triunfal de Boca Unidos

El andar ganador de Boca Unidos en la Reválida del Federal A llegó a su fin este domingo en Lincoln, Buenos Aires. El aurirrojo perdió en su visita a El Linqueño 1 a 0 en uno de los partidos que cerró la cuarta fecha de la zona B.

A los 34 minutos del primer tiempo, Andrés Mc Cormick definió muy bien una combinación con Franco Suárez para marcar el único gol del encuentro que se disputó en el estadio Leonardo Costa de Lincoln. En tanto que Boca Unidos jugó desde los 11 minutos del complemento con un jugador menos por la expulsión de Alejandro Leani.

En un partido de ida y vuelta, Boca Unidos careció de profundidad para llevar peligro hacia el arco defendido de Mariano Alcaraz. Pese a quedar con un jugador menos en el complemento, fue hacia adelante en la búsqueda del empate pero no tuvo variantes para desnivelar.

Pese a la derrota, la primera en cuatro fechas, Boca Unidos se mantiene fuera de la zona de descenso pero se le acercaron dos equipos. El aurirrojo quedó con 1.050 de promedio (21-10), mientras que Ben Hur de Rafaela y Gimnasia de Concepción del Uruguay tienen 1.000 (22-22). En la última ubicación se mantiene Crucero del Norte con 0.600 (12-20).

La formación titular de Boca Unidos en la provincia de Buenos Aires este domingo fue con David Acuña; Santiago Chamorro, Ataliva Schweizer, Alejandro Leani y Nahuel Franco; Santiago Moracci, Diego Sánchez Paredes, Sebastián Navarro y Ángel Piz; Edgar Villán y Francisco Aman (ocupó el lugar de Leandro Gómez, inicial el pasado fin de semana).

En la próxima fecha, la quinta de la Reválida, Boca Unidos recibirá a Sarmiento de Resistencia. Mientras que en la jornada 6, el equipo correntino será visitante de Crucero del Norte.