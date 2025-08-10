Corrientes: un menor de edad murió en un accidente entre una motocicleta y un automóvil

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un fatal accidente entre un automóvil y una motocicleta en la localidad de Esquina. Como resultado del hecho, un menor de edad murió.

Por razones que se tratan de establecer, efectivos acudieron al kilómetro 700 de la Ruta Nacional N° 12, donde una motocicleta marca Honda y un automóvil marca Peugeot, modelo Partner, colisionaron.

El rodado de menor era dirigido por un menor de 13 años y llevaba como acompañante a una mujer de 36, el impacto contra un auto manejado por un hombre mayor de edad.

El menor murió en el lugar debido a las graves heridas que sufrió tras el impacto de los vehículos, en tanto que la mujer fue trasladada al hospital local donde fue examinada, confirmándose que sufrió heridas de carácter grave.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, en tanto que la Comisaría Primera de Esquina continuó con los trámites correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.