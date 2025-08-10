Qué fue lo primero hizo Mauro Icardi tras quedarse solo con la China Suárez en Turquía

Después de que los hijos de la China Suárez regresaran a la Argentina, Mauro Icardi se quedó solo con la actriz en Estambul. La noticia generó revuelo entre los fanáticos, y el futbolista no tardó en mostrar en sus redes sociales cuál fue su primera actividad tras la partida de los menores.

Lejos de esconderse o evadir las cámaras, Icardi compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un posteo en el que se lo ve entrenando con intensidad. Las imágenes muestran al delantero enfocado en su preparación física, listo para volver a jugar en el Galatasaray, su actual club en la liga turca.

El posteo demuestra su compromiso con el fútbol y su deseo de reincorporarse finalmente al equipo con el que firmaría contrato por dos años más, según información en las últimas horas en Intrusos. Mientras tanto, Eugenia se llamó a silencio y hasta el momento no se ha pronunciado en redes sociales.

Ciudad Magazine