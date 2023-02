Esta semana se pone en marcha el calendario escolar y se deben presentar los docentes

De acuerdo con el calendario escolar 2023 que dio a conocer el Ministerio de Educación, los administrativos, personal de conducción, preceptores y docente con funciones administrativas deberán presentarse mañana en cada una de las instituciones escolares, mientras que los docentes deben hacer lo propio el próximo jueves.

En un primer momento varios gremios habían pedido una prórroga con respecto a las fechas estipuladas en el calendario aunque la cartera educativa desestimó la presentación.

“Hasta el momento no contestaron nada oficialmente por la prórroga. Algunos de los motivos que pedían los gremios era por la cuestión edilicia, otros por cuestiones administrativas y el Ministerio de Educación ya nos había informado que este año iban a aumentar los días de clases y había que ser estrictos para cumplir la meta, pero entendíamos que por unos días más que se prorrogue no habría problema, pero no ocurrió”, indicó Andrés Cristaldo, referente del Movimiento Unificador Docente (MUD).

Además, el Ministerio de Educación de la Nación convocó a los gremios docentes a la paritaria nacional del sector para el jueves 9 de febrero y se espera que la ministra provincial convoque a los sindicatos locales luego de la reunión nacional.

“El foco está en la cuestión salarial, hay una demanda fuerte por la cuestión de la inflación y hasta ahora no nos convocaron y conversamos con otro gremio para ver si nos reunimos juntos para un reclamo serio o vemos cómo lo afrontamos”, dijo Cristaldo a El Litoral.