“No me interesa si me van a inhabilitar, sino reconstruir el Estado democráctico”

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo anoche que le interesa “volver a ser un país como el que alguna vez fuimos porque lo supimos construir”, al cerrar un panel del Grupo de Puebla en el Foro Internacional de Derechos Humanos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Néstor Kirchner de buenos Aires.

“No me interesa en definitiva si nos van a condenar, o inhabilitar o meter presa, me importa fundamentalmente que volvamos a reconstruir un Estado democrático en el que las garantías de la Constitución no sean un cartón pintado”, dijo la exmandataria.

Y dijo que le interesa “volver a ser un país como el que alguna vez tuvimos, porque lo supimos construir”, para lo cual, afirmó, “se necesita coraje y amor por la patria”.

Asimismo, cuestionó al Gobierno de Mauricio Macri al advertir que “el PBI se lo llevaron ellos con el FMI y todavía no sabemos adónde está”, al hacer referencia a uno de los eslóganes habituales de la oposición contra las administraciones del kirchnerismo.

Fernández de Kirchner planteó que desde el macrismo “venían a convencer de que todo lo que se había logrado era producto de dirigentes que eran corruptos y habían robado”, y añadió que el lawfare tiene como objetivo “no sólo volver a imponer un modelo económico sino disciplinar” al campo popular.