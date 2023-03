Jimena Barón y el aterrador video de una experiencia paranormal

Muy asustada y sorprendida, Jimena Barón contó que vivió una experiencia paranormal mientras estaba disfrutando de un momento de distensión junto a varios de sus amigos y su pareja Matías Palleiro.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, capturado por la cámara de seguridad de la casa de su amiga, Barón dejó ver el momento exacto en el que sintió una presencia que la tocó desde atrás.

En las imágenes se puede ver que Jimena está sentada mirando su teléfono celular, pero que al sentir que alguien toca su hombro y su cabeza, se para asustada y mira para atrás, en donde no había nadie.

Por medio de sus stories, la artista explicó lo que vivió: “No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque juro que me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda”.

Sin embargo, más tarde Jimena volvió a compartir escenas del video, pero con un acercamiento que deja ver algo sospechoso: “Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”, les comentó a sus seguidores, quienes buscaron con más detalle.

Luego, la madre de Momo explicó: “Gente, es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada, Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir ni pensar, pero sí veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”.

Además, Jimena contó que, en el video, al igual que varios usuarios en las redes, también vio unas manos que tocaban su hombro y su cabeza y “una silueta como de niño atrás”, dijo muy asustada.

“Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo. Los quiero”, se despidió la cantante.

Pero, al otro día, Barón volvió a las redes y contó cómo pasó la noche: "¡Estoy acá! Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada. No sé qué más contarles que lo que les mostré ayer. Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo".

Luego, la artista reflexionó: "Son esas cosas que si no te pasan no las terminas de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas. Espero que pase el susto y ya".

Fuente: Pronto