Concentración en Tribunales contra la “proscripción”

“Cuidar nietos”

Una reunión en el Senado entre Cristina Kirchner y varios referentes sindicales trascendió ayer por la filtración de una frase que le adjudicaron a la Vicepresidenta.

Hugo Yasky, titular de la CTA Autónoma y diputado nacional por el Frente de Todos, reveló ayer que uno de los presentes le dijo a la exmandataria “Sabemos que no te vamos a pedir que dejes de cuidar a tus nietos”, y ella, con su mezcla de agudeza pero también con una sonrisa, le respondió: “Ojo los que están pensando en que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden”.

“Dejó abierta la puerta para que sigamos discutiendo el tema”, sostuvo el gremialista.

“En ningún momento dijo: Miren, muchachos, perdónenme, piensen en mí en otro lugar donde voy a estar pero no en la presidencia”, indicó.

En la reunión en el Senado estuvieron la diputada Vanesa Siley (Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales), Omar Plaini (Canillitas), Walter Correa (Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires), Roberto Baradel (secretario general de Suteba), Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), entre otros.