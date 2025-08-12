Fiesta del Chipá: quiénes fueron los ganadores y qué platos conquistaron al jurado

La primera edición de la Fiesta del Chipá dejó el aroma irresistible de la gastronomía litoraleña y a los nuevos campeones. El evento realizado el sábado pasado en la localidad de Itatí, consagró a Favio Bartolomeo con el premio a Mejor Chipá, gracias a su propuesta “Chipá mi estilo”, destacada por el jurado por su textura y sabor únicos.

Más ganadores

En la categoría Mejor Mbejú, el galardón fue para Arce María Susana y su “El chipá de Santa”, mientras que Hortencia Graffioli obtuvo el premio a Mejor Stand con su “Mbejú de la abuela Hortencia”. Además, Nancy González recibió un reconocimiento especial por su trayectoria con “Tradición en cada bocado”, homenajeando décadas de trabajo y dedicación.

Celebración de la cultura y tradición del litoral

Esta primera edición se realizó el sábado pasado en la plaza central ubicada sobre calle Castor de León, frente a Casa Alegre, desde las 9 hasta las 21. Entre talleres, charlas históricas y espectáculos en vivo, la fiesta celebró no solo el chipá como alimento, sino como símbolo cultural del Litoral, uniendo a la comunidad en torno a su historia que se remonta a 1528.

El evento, organizado por la Asociación Civil Nueva Esperanza con apoyo del Gobierno de Corrientes y la Municipalidad de Itatí, reunió a emprendedores, artistas y amantes de la cocina frente a la Casa Alegre.

Con información de Noticias Itateñas