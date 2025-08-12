Virginia Gallardo suena como candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes

La modelo, panelista, vedette, ex novia de Ricardo Fort y actriz, Virginia Gallardo, suena como posible candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, provincia de donde es oriunda. Así lo confirmó Lisandro Almirón, el candidato a gobernador de esa provincia por el oficialismo.

El domingo vence el plazo para que las alianzas inscriban a sus candidatos ante la Junta Electoral. En Corrientes aún no están definidos los postulantes, pero Almirón ya adelantó que no descartan hacerle una propuesta a Gallardo.

"Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. En ese sentido no solamente tiene visibilidad sino que además ha defendido en varias oportunidades con argumentos muy sólidos al Gobierno", dijo sobre la vedette, que hace años incomodó a Kicillof en una entrevista en vivo.

"Son muchos los que van a ir engrosando el espacio que venimos construyendo en Corrientes, entre un montón de figuras. Hay otras alternativas, pero estamos en la etapa de conversaciones", añadió Almirón, en Radio Sudamericana.

Gallardo ha sido una firme defensora de las políticas de Milei en sus participaciones televisivas. El vínculo con el Presidente data de antes de que ingresara a la política, cuando la vedette tomaba clases de economía con éste.

El interés de la vedette por la economía quedó de manifiesto en 2019, cuando ésta era parte del plantel del programa Polémica en el bar, donde cumplía el rol de la mujer voluptuosa que se sentaba en la barra y observaba de lejos como un grupo de hombres debatían alrededor de una mesa de café.

El invitado de ese día era el entonces diputado y precandidato a gobernador, Axel Kicillof. Gallardo interrumpió la conversación para cuestionar una frase de éste sobre la inflación y le hizo una propuesta económica que lo dejó sin palabras.

"Profe, profe, a mí me gusta preguntar. Por favor. Esto es serio. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?", preguntó Gallardo.

"Es que no es", aseguró el ex funcionario.

"Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", retrucó la panelista, generando aplausos en el estudio y un gesto incómodo de Kicillof, que tomó un vaso de agua y luego cambió de tema.

Fue en ese momento que el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, le explicó a Kicillof que Gallardo estudió para ser contadora en la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) y con el entonces economista liberal Javier Milei, un crítico acérrimo de las políticas económicas del kirchnerismo. Cuatro años después Milei se convertiría en Presidente.