Lisandro: "Hay muchas demandas insatisfechas en toda la provincia"

A 19 días de las elecciones provinciales y municipales en Corrientes, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza Lisandro Almirón advirtió que en la toda la provincia persisten graves carencias en salud y seguridad, cuestionó el desorden de las cuentas provinciales y pidió a la ciudadanía respaldar a los candidatos del espacio rumbo a las urnas 31 de agosto.

A pocos días de las elecciones provinciales y municipales del próximo 31 de agosto, el diputado nacional y candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, enfatizó que la realidad de Corrientes demanda "un cambio de rumbo profundo y urgente".

En una entrevista con Radio Nacional AM840, el candidato del presidente Javier Milei en Corrientes cuestionó la continuidad del mismo signo político durante tantos años y advirtió que las necesidades básicas de la población siguen sin resolverse.

Almirón sostuvo que en sus recorridas por la provincia observa carencias graves en materia de salud pública, especialmente en el interior. “Cuando recorro mi querida provincia, encuentro que hay muchas demandas insatisfechas, a pesar de tantos años del mismo gobierno. Eso ocurre con la salud, donde en los hospitales del interior de la provincia están abandonados: no tenemos los profesionales necesarios y la gente tiene que viajar hasta los centros más grandes. Esta es una de las causas de la alta tasa de mortalidad infantil que tenemos en Corrientes”, afirmó.

DÉFICITS EN SEGURIDAD Y ORDEN FISCAL

El candidato también puso el foco en la situación de la seguridad en las localidades más pequeñas, donde, según indicó, los problemas persisten a pesar del aumento del gasto público. “En materia de seguridad vemos que en la mayoría de los pueblos chicos aumentó el gasto público pero no resolvió el principal problema, que es el abigeato. Compraron vehículos pero no está el personal para manejarlos. Falta planificación en seguridad”, criticó Lisandro.

Y al hablar de equilibrio fiscal, Almirón fue categórico al comparar la gestión provincial con la nacional. “El gobierno de Milei lo consiguió en menos de un año y medio, pero en Corrientes las cuentas están desordenadas. Le pedimos a los correntinos que acompañen la propuesta de Javier Milei en toda la provincia, con Germán Garavano en Paso de los Libres, con Any Pereyra en Corrientes Capital. Tenemos muy buenos candidatos en toda la provincia”, remarcó.

AGENDAS Y ACTIVIDADES

En los últimos días, Almirón mantuvo un intenso cronograma de campaña que incluyó recorridas por distintas localidades del interior, reuniones con vecinos y encuentros con referentes locales. El objetivo, explicó, es escuchar de primera mano las inquietudes de la población y presentar propuestas concretas para mejorar la salud, la seguridad y el orden fiscal en la provincia.

Asimismo, el candidato destacó que las actividades de La Libertad Avanza en Corrientes se desarrollan en coordinación con el equipo nacional, apuntando a consolidar la presencia territorial y fortalecer la propuesta política de cara a las elecciones. “Estamos convencidos de que el cambio que inició Javier Milei a nivel nacional puede y debe llegar a Corrientes, para terminar con años de ineficiencia y estancamiento”, expresó.

La fuerza que lidera el presidente Javier Milei desarrolla con Almirón una intensa agenda por todo el interior de la provincia, con caminatas, visitas a comercios, charlas en clubes barriales y reuniones con productores rurales consolidando el vínculo con la comunidad y sumando adhesiones en todos los sectores de cara a los comicios.

Con Lisandro Almirón como candidato a gobernador, La Libertad Avanza fortalece su presencia con la mirada puesta en afianzar el acompañamiento ciudadano y consolidar un proyecto de gobierno que priorizará el orden fiscal, la eficiencia en el gasto y la solución de los problemas estructurales que afectan a Corrientes.