La Comisaría 24° del Campus desplegó controles vehiculares en avenida Libertad

La Comisaría 24° Urbana, llevó a cabo un operativo de control de vehículos e identificación de personas en horas de la tarde de este martes sobre la Avenida Libertad al 5400. Durante ese trabajo, se controlaron 16 motocicletas y 8 automóviles, junto con sus respectivos conductores.

Tras verificar la propiedad de los vehículos, los choferes pudieron continuar con su marcha sin novedades destacables.

El operativo se realizó con el objetivo de garantizar la seguridad pública al servicio de la comunidad, en el marco de trabajos de Seguridad Integral diagramados desde la Jefatura de Policía.

El accionar policial permitió un despliegue efectivo en la zona, cumpliendo con las directivas emanadas por la superioridad y reafirmando el compromiso con la seguridad de los ciudadanos.

