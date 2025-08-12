Tras el recupero de televisores robados entregaron al propietario

La Comisaría distrito Paso de la Patria logró recuperar dos televisores que habían sido sustraídos de una cabaña en alquiler en la "villa Turística".

El propietario se presentó en la dependencia y reconoció los elementos como los que habían sido robados tras violentar una ventana de la finca.

La guardia de prevención y la División Investigaciones Criminales (DIC) policial habían secuestrado los televisores durante recorridas de prevención el día viernes pasado.

El propietario, reconoció los aparatos y expresó su agradecimiento y conformidad con el trabajo del personal policial. La investigación continúa para determinar al supuesto autor del delito, quien ya estaría identificado.