PASO DE LA PATRIA

Tras el recupero de televisores robados entregaron al propietario

La víctima presentó documentaciones y reconoció los aparatos

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 21:12

La Comisaría distrito Paso de la Patria logró recuperar dos televisores que habían sido sustraídos de una cabaña en alquiler en la "villa Turística". 
El propietario se presentó en la dependencia y reconoció los elementos como los que habían sido robados tras violentar una ventana de la finca. 
La guardia de prevención y la División Investigaciones Criminales (DIC) policial habían secuestrado los televisores durante recorridas de prevención el día viernes pasado.


El propietario, reconoció los aparatos y expresó su agradecimiento y conformidad con el trabajo del personal policial. La investigación continúa para determinar al supuesto autor del delito, quien ya estaría identificado.

