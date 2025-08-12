Chocaron de frente dos motos y tres personas están graves

Dos motocicletas chocaron de manera frontal en la intersección de la avenida Juan Gregorio Pujol y calle Juan Ramón Vidal, frente al cementerio de la localidad de Saladas tras lo cual tres personas fueron trasladadas en grave estado al hospital local y luego derivadas a Corrientes.

El grave siniestro vial ocurrido en la mañana del lunes donde se produjo el violento impacto frontal entre dos motocicletas Honda Wave de color negro.

fm la ruta

Por jurisdicción intervino la Comisaría Primera de Saladas, que identificó a los conductores como J. E. Gómez Da Silva (35), quien circulaba por calle Juan Ramón Vidal, y A. A. Chávez Leyez (28), que se desplazaba por la avenida acompañada de su hija de 7 años, según publicó el portal de FM La Ruta.Tras el encontronazo, los tres ocupantes sufrieron lesiones de carácter grave.Personal de Bomberos Voluntarios y del hospital local brindaron las primeras atenciones en el lugar, para luego derivar a los heridos a la ciudad de Corrientes Capital, donde reciben atención especializada.El fiscal en turno Osvaldo Leonardo Ojeda, dispuso el inicio de actuaciones de oficio de actuaciones por lesiones graves producidas en accidente de tránsito. Además, se realizaron pericias accidentológicas y se procedió al secuestro de las motocicletas.