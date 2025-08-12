Valdés inaugurará un nuevo hospital en una localidad en Corrientes

Este martes por la tarde, el gobernador Gustavo Valdés encabezará la inauguración del nuevo edificio del Hospital “Dr. José Rodolfo Piñeyro” en la localidad correntina de Loreto.

La ceremonia está programada para las 16.30, y se realizará en la intersección de calle Comercio y Julián González.

La apertura de este moderno centro de salud representa una importante mejora en la infraestructura sanitaria de la región, con el objetivo de fortalecer la atención médica a los vecinos de Loreto y zonas aledañas.

La obra se enmarca en el plan de inversiones en salud pública que el Gobierno provincial viene desarrollando en distintos puntos del territorio correntino.

