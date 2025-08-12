¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Valdés inaugurará un nuevo hospital en una localidad en Corrientes

La obra beneficiará a miles de vecinos de la región. El acto oficial está previsto para este martes las 16.30.

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 10:39

Este martes por la tarde, el gobernador Gustavo Valdés encabezará la inauguración del nuevo edificio del Hospital “Dr. José Rodolfo Piñeyro” en la localidad correntina de Loreto.

La ceremonia está programada para las 16.30, y se realizará en la intersección de calle Comercio y Julián González.

La apertura de este moderno centro de salud representa una importante mejora en la infraestructura sanitaria de la región, con el objetivo de fortalecer la atención médica a los vecinos de Loreto y zonas aledañas.

La obra se enmarca en el plan de inversiones en salud pública que el Gobierno provincial viene desarrollando en distintos puntos del territorio correntino.
 

