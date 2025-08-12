Recuperaron dos motos robadas en la zona céntrica de Goya

En Goya, la policía logró recuperar dos motocicletas marca Keller que habían sido robadas en la zona céntrica de la ciudad el domingo por la noche. Tras recibir las denuncias, se desplegó un operativo cerrojo que culminó con la aprehensión de dos sospechosos y el secuestro de los rodados.

Una de las motocicletas fue recuperada en un operativo de control realizado por la Comisaría Sexta, donde se aprehendió al primer implicado que intentó darse a la fuga.

La segunda moto fue localizada gracias al análisis de registros fílmicos, que permitió identificar a los sospechosos y determinar el paradero del rodado.Dos personas fueron aprehendidas y quedarán alojadas en la Comisaría Primera a disposición de la Unidad Fiscal en turno.Las motocicletas serán sometidas a pericias y luego entregadas a sus dueños.