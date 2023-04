Ante el conflicto desatado hace más de dos semanas entre la Avícola Santa Ana y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que bloqueó la actividad comercial de la granja y la llevó al borde del sacrificio de 200.000 aves por un supuesto caso de gripe aviar, la Cámara de Senadores de la Provincia sancionó ayer, por unanimidad, una resolución a partir de la cual requirieron al organismo nacional informe sobre lo actuado. Tras el segundo resultado negativo de ayer, los legisladores plantearon también la necesidad de que se informe la indemnización prevista por los 15 días de bloqueo, que impidieron la normal comercialización de los productos. Incluso, el Senasa determinó la destrucción de huevos ante la acumulación de los mismos y la falta de capacidad de acopio frente al cierre de la salida.

La resolución sancionada por la Cámara de Senadores requiere “al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y por su digno intermedio ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se sirva informar a este Cuerpo Colegiado de la provincia de Corrientes, sobre: a) los procedimientos llevados a cabo en la Avícola Santa Ana para determinar la existencia o no del virus de gripe aviar; y b) cuáles son las vías indemnizatorias para garantizar la producción y compensar los daños causados por el proceso de interdicción en la provincia de Corrientes, en caso de ser negativos los resultados tomados en la Avícola Santa Ana”.

En el mismo sentido, requieren “la concurrencia de la/el delegada/o del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) Delegación Corrientes, a los fines de que se sirva informar sobre los procedimientos llevados a cabo en la Avícola Santa Ana para determinar la existencia o no del virus de gripe aviar”. Por último, resolvieron notificar a todos los organismos nacionales antes mencionados y a los legisladores nacionales de la provincia de Corrientes, “peticionando a estos últimos se sirvan realizar las gestiones necesarias ante las autoridades nacionales con el objeto de lograr el fin determinado y evitar futuros procedimientos fallidos en detección de existencia del virus de la gripe aviar”.

El proyecto fue impulsado por el senador Enrique Vaz Torres junto con sus pares Henry Fick, Noel Breard y otros legisladores, y fue acompañado por unanimidad en el recinto. “Se comenzará a trabajar en las acciones penales y subsidiariamente las acciones civiles sobre el patrimonio de los miembros del Senasa, desde el máximo nivel”, apuntó Vaz Torres, que ofició de miembro informante, y solicitó la renuncia inmediata de las autoridades.

“Con su accionar, estas personas en el Senasa no solamente generaron un problema en la prestación de sus servicios, no es un problema que se resuelve con un sumario administrativo; el problema es que desmerecen el accionar de la institución”, cuestionó luego en contacto con la prensa y agregó: “Una institución respetada y respetable que nos hace falta que sostenga ese prestigio, y que se contamina con decisiones políticas que han llevado a que se tuerza el rumbo en su misión principal, que es hacer las cosas bien”.

“A esto nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, a utilizar todos los organismos del Estado para colocar gente no capacitada para tomar decisiones políticas y no sanitarias, porque se puede decir política sanitaria, pero están equivocando el camino. No están escuchando la ciencia y son fundamentalistas”, lamentó. Con conocimiento profundo sobre esta industria en particular durante su función como ministro de Hacienda de la Provincia, Vaz Torres, destacó además la actitud de los legisladores de la oposición que acompañaron la iniciativa.

“Hay ciertos límites que no se puede permitir que se crucen. Se trata de la política escrita con letras grandes. Debemos tener siempre la responsabilidad quienes estamos prestando un servicio a la población, más a la altura de estas circunstancias; no se puede hacer cualquier cosa con la política”, concluyó