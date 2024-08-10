¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Corrientes

Las noticias más importantes del 10 de agosto

Por El Litoral

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 07:20

Una maderera detiene su producción y deja a 520 operarios cesantes

Un tramo de la avenida 3 de Abril permanecerá cerrado por 10 días

Incendio por ruta 12: cerca de veinte hectáreas quemadas y cinco horas para controlarlo

Vamos Corrientes se reunió con jóvenes empresarios para impulsar el desarrollo local

Merendero de Corrientes quiere festejar el Día del Niño y pide colaboración

Una lancha cruzó el río desde Paraguay y abandonó más de 64 kilos de marihuana

¿Tercera alternativa o federalismo de negociación?

Convocan al acto homenaje en honor a Fernando Piragine Niveyro

Con los pies para adelante

Horror en Corrientes: baleó en la cabeza a un hombre que tomaba mate con su exmujer

