Se busca a un menor de edad desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar encontrar a un menor de edad desaparecido en la capital correntina.

El otro caso corresponde a Leonardo Braian Ezequiel Núñez, de 17 años, quien está ausente desde el sábado.

Leonardo responde a las siguientes características físicas: 1,70 metros de estatura, de contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello corto negro.

La última vez que fue visto traía puesto un pantalón azul, zapatos negros, campera inflable negra y llevaba una mochila con líneas naranjas.

Quienes puedan dar datos para encontrar al menor se pueden comunicar con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al teléfono 3794-505110, con la dependencia policial más cercana, o bien al Sistema Integral de Seguridad llamando al 911 (Capital) o 101 (Interior).