El correntino Ignacio Vilas busca destacarse en la segunda final de la Fórmula 3

El piloto correntino de Goya, Ignacio Vilas, afronta este fin de semana la 8ª fecha de la Fórmula Metropolitana en el Autódromo Villicum de San Juan.

Pruebas, primer día de competencia y resultados parciales

Las pruebas comenzaron el viernes, con resultados iniciales modestos que fueron mejorando hacia la clasificación, donde el correntino se ubicó 13º sobre 35 autos. El sábado, en la primera final, logró avanzar y cruzó la bandera a cuadros en 11ª posición, lo que lo mantiene en el 9º puesto del campeonato, que reúne a 45 pilotos.

La carrera del sábado tuvo como gran protagonista a Sebastián Caram, seguido de cerca por Gianfranco Bárbara, quienes protagonizaron las vueltas finales. Tras un toque en la última vuelta, Polini aprovechó para quedarse con la victoria, seguido por Tiago Chiriotti y Thiago Falivene.

En la Copa CB Shoes, la ganadora fue Mairú Herrera, escoltada por Oliva Muisse y Antonella Re.

Este domingo, desde las 8:30 horas, se disputará la segunda final en el Autódromo Villicum, donde Ignacio Vilas buscará seguir sumando puntos y acercarse a los primeros puestos del campeonato de la Fórmula Metropolitana.