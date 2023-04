Cinthia Fernández mantuvo un feroz cruce con la ex de Luciano Pereyra

Hace un tiempo, apareció en los medios una joven llamada Milca Gili que dijo haber mantenido una extensa relación con Luciano Pereyra. Más de una vez dijo que el cantante la ocultaba, que no quería que la vieran cerca del escenario en los shows y aseguró haber sufrido violencia psicológica de su parte.

La semana pasada, Milca presentó 'Oscura', un libro que combinaba ficción con experiencias verídicas que ella habría vivido y en él, uno de los personajes sufría violencia psicológica al tiempo que tenía muchos guiños que era inevitable asociar a su ex pareja. En 'Nosotros a la mañana' la sacaron al aire pero la escritora se mostró muy ofendida con todos los que 'dieron por hecho' que el libro era dedicado a Pereyra.

"Una de las protagonistas tiene un novio que es Nacho: un cantante que tiene mucho ego y la somete. Es un mundo aspiracional donde se espera que salir con un artista sea lo mejor del mundo y en este libro se cuenta que no siempre es lo mejor", empezó diciendo.

Fue entonces que tanto Josefina Pouso como Cinthia Fernández decidieron indagar sobre ese personaje y le preguntaron si estaba asociado a sus propias vivencias con Pereyra, pues claramente lo ubicaba en un lugar crítico. "Si hay fantasías sobre si acuso o no a tal o cual, no me hago cargo. El libro tiene mucho de mi pero no estoy denunciando a nadie, eso no corre por mi cuenta".

La frase enfureció a Cinthia Fernández quien lo tomó como una 'burla' a las mujeres que efectivamente vivieron algo así. "Me parece que tenés que ser clara porque la violencia de género es algo delicado, que sufren muchas mujeres. No podés jugar ni hacer prensa con eso".

Ofendida, Gili la cruzó: "Yo no tengo por qué decirte si él fue o no violento conmigo. Este libro es una parodia, es divertido". Y explotó todo.

Cinthia: ¿la violencia te parece divertida?

Milca: Yo no hablo de violencia de género, en ningún momento. El libro dice que hay una relación de sometimiento donde es tan responsable la protagonista como él...

Cinthia: pero das a entender que Luciano

Milca: no. Si ponen el título 'denuncia', 'acusación'... eso no me corresponde. De Luciano dice que hizo terrorismo psicológico, que me anuló con su ego y con su soberbia pero ahora todo lo que yo haga, me lo van a asociar a que soy la ex novia de...

Cinthia: pero no es divertido. Es un tema serio, siento que estás jugando con algo delicado. Se te ve sonriente, jugando... no considero que la violencia psicológica se pueda tomar así

Milca: ¡Pero pará un poco! Aguantá... ¿leyeron el libro? porque es una parodia.

Fuente: Pronto