Pidieron 10 años de prisión para el cura Padilla por violar a un seminarista

Cuatro años después de que el joven Vicente Suárez Wollert se animara a denunciarlo, el sacerdote y excapellán del Ejército José Miguel Padilla escuchó ayer, sentado en el banquillo de los acusados dentro de los Tribunales de General Pico, La Pampa, un pedido para que sea condenado a 10 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra la víctima, un exseminarista de su orden religiosa.

La jueza a cargo del debate, María José Gianinetto, escuchó los argumentos finales presentados en sus respectivos alegatos por los fiscales Andreína Montes y Luciano Rebecchi, ambos de la Fiscalía temática de delitos de género, y la querella, representada por Mauro Fernández, en nombre de la víctima. En contraste, los abogados defensores de Padilla, Jorge Salamone y Florencia Boglietti, solicitaron su absolución al considerarlo inocente.

El juicio, que se llevó a cabo a puertas cerradas debido a la naturaleza del delito contra la integridad sexual, se extendió desde el 2 de mayo, en la Sala de Audiencias 1 del Edificio Judicial de General Pico. Ahora, la jueza Gianinetto tiene un plazo de 10 días hábiles para comunicar el veredicto.

Durante el debate, Suárez Wollert declaró y detalló los presuntos abusos ocurridos entre 2015 y mediados de 2016. Durante aproximadamente cuatro horas y media, relató los pormenores de los hechos denunciados. La víctima ingresó al seminario en La Plata y luego se trasladó a la congregación Fraternidad de Belén, en la localidad de Intendente Alvear, bajo la tutela de Padilla.

“Ingresé en noviembre de 2015 y salí en mayo de 2016. Las situaciones empezaron en Villa La Quebrada, en San Luis, durante un viaje y después continuaron en La Pampa. Hablo de manoseos, de pedirme que lo penetre. Y llegamos a golpes, maltratos físicos, verbal, sobre todo el último tiempo donde le dije que iba a contar esto. Yo tenía 20 años”, reveló a Infobae Suárez Wollert.

En el primer día de juicio, Padilla declaró y negó los hechos. Dijo que estaba sorprendido ante las acusaciones formuladas por alguien que consideraba “inteligente”. Y aseguró que se sentía “fusilado” desde el momento en que se presentaron las denuncias.

Suárez Wollert asegura que Padilla miente. Cuenta que la primera vez que el sacerdote abusó de él fue en una casa de retiro en San Luis. “Me llama una noche. Yo sentía el llamado de Dios, pero me costaba porque la orden era estricta en reglas, y yo extrañaba a mi familia. Le cuento esto y ahí fue la primera vez que comenzó a tocarme. Primero, me abrazó y luego empezó con besos y a tocarme. Quedé extrañado. Uno no entiende si es una prueba para ver si es casto, si se condice con los votos religiosos, era un cúmulo de cosas que pensaba, pero no imaginaba que me iba a hacer daño la persona que me guiaba”, recordó la víctima en una charla con Infobae.

