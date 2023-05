Valdés vs. Milei: “La libertad es con igualdad”

El gobernador Gustavo Valdés, polarizó ayer con Javier Milei al advertir que “la libertad es con iguldad” en clara referencias a las propuestas del precandidato a presidente. El mandatario correntino se refirió a ello tras participar ayer del Tedeum evangélico en la Iglesia “Jesús Vive” de Capital, en las vísperas del 113° aniversario de la Revolución de Mayo, este 25 de mayo. La Conmemoración religiosa fue presidida por el pastor evangélico, Ignacio Telechea.

Luego de agradecer la oportunidad de poder hablar en el templo y aclarar que “estamos viniendo siempre de celebración por nuestra patria”, Valdés advirtió que “tengamos cuidado porque hay muchos que dicen hoy, en tiempo electoral, solamente libertad y cuando nosotros usamos solamente la palabra libertad sin invocar la igualdad y sin tener una constitución, nosotros nos podemos invocar y mucho, porque la libertad entre personas que no son iguales no es justa ya que no tienen las mismas posibilidad de tener igualdad”.

“Todos creemos en la igualdad porque a todos Dios nos creó a su imagen y semejanza, por lo tanto todos somos iguales, todos somos prójimos, todos tenemos los mismos derechos por la constitución”, consideró Valdés y agregó que “los que dicen solamente libertad, están generando una desigualdad enorme”. En este contexto, el Mandatario cuestionó a quienes buscan la igualdad en la portación de armas y llamó a “seguir orando para constituir una fuerza que nos proteja, que nos dé seguridad y que nosotros podamos hacer, o enseñar con la obra de Dios, o comerciar libremente, o trabajar”.

“Tengamos cuidado, porque nosotros tenemos que querernos, respetarnos en los derechos, por eso este 25 de mayo nosotros conmemoramos los primeros gritos de libertad para nuestra patria, para nuestros padres, para nuestra Nación Argentina, nosotros luchemos por la libertad, por la Constitución, pero fundamentalmente pongamos en el trono a nuestra noble igualdad”, finalizó el Gobernador.

En tanto, hoy Valdés encabezará los actos centrales. La jornada comenzará a las 7.30 con el toque de Diana, luego, las autoridades se concentrarán en la plaza 25 de Mayo, donde a las 8.45 colocarán ofrendas florales al pie del monumento al Gral. San Martín. A las 9 se hará el saludo protocolar en Casa de Gobierno, para luego dar paso al solemne tedeum en la iglesia de la Merced, a las 10. Las actividades conmemorativas tendrán su cierre con un gran desfile cívico-militar en Costanera y 3 de Abril.