Caso Cecilia Strzyzowski: la macabra hipótesis que crece sobre el destino del cuerpo

A Cecilia Strzyzowski se la busca desde el pasado 6 de junio, luego de que su madre radicó una denuncia por su desaparición, en Resistencia, Chaco.

La última imagen de la mujer con vida data del 2 de junio a las 9.15, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a su pareja César Sena. No hay registro fílmico de su salida.

El caso, que originalmente se investigaba como “desaparición de persona”, días más tarde cambió la carátula a “Femicidio”. A Cecilia la buscan sin vida.

Hasta ahora, el misterio más grande es qué pasó con el cuerpo de la joven, dónde está. Durante los últimos días, uno de los siete imputados, Gustavo Obregón, mano derecha de los Sena, pidió ampliar su declaración indagatoria y dio algunas pistas sobre dónde podían estar los restos de la víctima.

Frente a los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez, Obregón habló de “las partes” del cuerpo y describió la forma en que podrían encontrarlas, al relatar cómo estaban dispuestas. “Es el que más colaboró hasta el momento. Lo que aportó coincide con lo que tenemos”, dijo una fuente con acceso al expediente.

El testimonio del detenido desembocó este martes en el hallazgo de una bolsa con restos de huesos triturados y un dije con forma de cruz en el Río Tragadero, en Campo Rossi.

Todavía se desconoce si estos restos son humanos o si pertenecen a algún animal, algo que deberá esclarecer el Equipo de Antropología Forense del Poder Judicial Cordobés, que fue convocado por el Equipo Fiscal Especial que investiga el expediente.

A pesar de ello, el hecho de que hayan aparecido junto al dije, que podría ser de Cecilia, más otras evidencias, hace presumir a los investigadores que el cuerpo de la joven habría sido quemado, triturado y luego descartado.

“Estipulamos que para ello se utilizó algún elemento contundente: puede haber sido la pala o un ladrillo y, con eso, redujeron lo calcinado”, dijo a Infobae una fuente clave del expediente.

Para suponer esto último, los investigadores se apoyan en declaración testimonial que Gustavo Melgarejo, casero de los Sena, hizo el pasado 5 de junio (tres días después de que se vio por última vez a Cecilia): manifestó que él y su mujer, Griselda Reinoso, estaban preparando comida para los chanchos cuando Gustavo Obregón y César Sena le pidieron una pala ancha.

“Ellos llegaron en el vehículo de Obregón y me pidieron una pala ancha, diciéndome que iban a juntar tierra para abono. Yo les di la pala, la agarraron, subieron al auto e ingresaron al campo dirigiéndose hacia el fondo”, declaró Melgarejo.

En su declaración indagatoria, Reinoso sostuvo algo similar aunque con ciertas diferencias. Dijo que el viernes 2 (no el lunes 5, como afirmó su pareja) vio un auto en el que se trasladaban Gustavo Obregón y César Sena. “Se fueron al fondo del campo a buscar tierra. Eso le dijeron a mi esposo. No recuerdo la hora, era de día pero el horario no sé... era antes de comer”, dijo.

También agregó que ella permaneció en el campo hasta el miércoles 7. Para los investigadores, este último dato, es clave.

En la reconstrucción que hicieron, “la sospecha es que a Cecilia la mataron entre las 10 y las 14 horas de ese 2 de junio en la vivienda de la calle Santa María de Oro. Luego de darle muerte a la joven, habrían quemado el cuerpo“, remarcó una fuente con acceso al expediente. Y agregó: “Ese fuego lo habrían alimentado durante cuatro días (viernes, sábado, domingo y lunes), Melgarejo y Reinoso”.

