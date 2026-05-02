Corrientes: policías le salvaron la vida a un joven con maniobras de RCP

La Policía de Corrientes informó este sábado que efectivos lograron salvarle la vida a un joven de 26 años que sufrió una grave descompensación en su domicilio.

El hecho ocurrió en la noche del 1 de mayo en el barrio Dr. Montaña, donde un joven se encontraba convulsionando y con aparentes signos de un paro cardiorrespiratorio.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos, identificados como el oficial auxiliar William Medina, el sargento primero César Fleita y el cabo Brian Molina, actuaron de inmediato y trasladaron al joven junto a su madre hacia el Hospital Escuela.

Durante el trayecto, los uniformados iniciaron un cordón sanitario y practicaron maniobras de RCP, lo que resultó fundamental para mantenerlo con vida hasta su llegada al centro de salud.

Al arribar al hospital, el joven presentaba signos vitales y fue asistido por el personal médico, que confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.

Desde la fuerza remarcaron el rápido y profesional accionar de los efectivos, quienes no dudaron en intervenir y aplicar las maniobras necesarias en un momento crítico.