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Corrientes: policías le salvaron la vida a un joven con maniobras de RCP

El hecho ocurrió en horas del viernes en un barrio de la capital correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 12:21

La Policía de Corrientes informó este sábado que efectivos lograron salvarle la vida a un joven de 26 años que sufrió una grave descompensación en su domicilio. 

El hecho ocurrió en la noche del 1 de mayo en el barrio Dr. Montaña, donde un joven se encontraba convulsionando y con aparentes signos de un paro cardiorrespiratorio.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos, identificados como el oficial auxiliar William Medina, el sargento primero César Fleita y el cabo Brian Molina, actuaron de inmediato y trasladaron al joven junto a su madre hacia el Hospital Escuela.

Durante el trayecto, los uniformados iniciaron un cordón sanitario y practicaron maniobras de RCP, lo que resultó fundamental para mantenerlo con vida hasta su llegada al centro de salud.

Al arribar al hospital, el joven presentaba signos vitales y fue asistido por el personal médico, que confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.

Desde la fuerza remarcaron el rápido y profesional accionar de los efectivos, quienes no dudaron en intervenir y aplicar las maniobras necesarias en un momento crítico.

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