¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional del Surubí calor en Corrientes lluvias en Corrientes
Fiesta Nacional del Surubí calor en Corrientes lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Naranja y amarilla

Tras una jornada calurosa, rige doble alerta por tormenta y baja la temperatura nuevamente

El SMN emitió alertas amarilla y naranja para este sábado. Se esperan tormentas intensas, descenso de temperatura y mejoras hacia el domingo.

Por El Litoral

Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 20:18
Archivo Marcos Mendoza

Tras una jornada marcada por el calor, Corrientes se prepara para un brusco cambio en las condiciones del tiempo con la llegada de tormentas fuertes y un descenso de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta —amarilla y naranja— que abarca a gran parte de la provincia para este sábado. 

De acuerdo al pronóstico, se prevén vientos del sur, precipitaciones durante toda la jornada y una probabilidad de tormentas del 70%, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 25°C. El fenómeno estará acompañado por inestabilidad generalizada y condiciones adversas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Alerta naranja y amarilla

La alerta amarilla alcanza a localidades como Berón de Astrada, Capital, Empedrado, Itatí, Saladas, San Luis del Palmar y Paso de los Libres, entre otras. En estas zonas se esperan tormentas intensas con acumulados de lluvia de entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

En tanto, el nivel naranja rige para Ituzaingó y San Miguel, donde las tormentas podrían ser localmente severas. Allí se anticipan precipitaciones más abundantes en cortos períodos, con acumulados de entre 50 y 90 milímetros —incluso superiores de manera puntual—, además de ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo y alta frecuencia de descargas eléctricas.

Para el domingo, en cambio, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, y las temperaturas descenderán con mínimas de 11°C y máximas de 22°C, acompañadas por vientos intensos de entre 42 y 50 km/h.

El inicio de la próxima semana mostrará un leve ascenso térmico. Para el lunes se prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre los 15°C y 26°C. Según las proyecciones, las máximas podrían continuar en aumento en los días siguientes, marcando una nueva transición hacia condiciones más templadas.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD