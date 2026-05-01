Tras una jornada calurosa, rige doble alerta por tormenta y baja la temperatura nuevamente

Tras una jornada marcada por el calor, Corrientes se prepara para un brusco cambio en las condiciones del tiempo con la llegada de tormentas fuertes y un descenso de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta —amarilla y naranja— que abarca a gran parte de la provincia para este sábado.

De acuerdo al pronóstico, se prevén vientos del sur, precipitaciones durante toda la jornada y una probabilidad de tormentas del 70%, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 25°C. El fenómeno estará acompañado por inestabilidad generalizada y condiciones adversas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Alerta naranja y amarilla

La alerta amarilla alcanza a localidades como Berón de Astrada, Capital, Empedrado, Itatí, Saladas, San Luis del Palmar y Paso de los Libres, entre otras. En estas zonas se esperan tormentas intensas con acumulados de lluvia de entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

En tanto, el nivel naranja rige para Ituzaingó y San Miguel, donde las tormentas podrían ser localmente severas. Allí se anticipan precipitaciones más abundantes en cortos períodos, con acumulados de entre 50 y 90 milímetros —incluso superiores de manera puntual—, además de ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo y alta frecuencia de descargas eléctricas.

Para el domingo, en cambio, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, y las temperaturas descenderán con mínimas de 11°C y máximas de 22°C, acompañadas por vientos intensos de entre 42 y 50 km/h.

El inicio de la próxima semana mostrará un leve ascenso térmico. Para el lunes se prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre los 15°C y 26°C. Según las proyecciones, las máximas podrían continuar en aumento en los días siguientes, marcando una nueva transición hacia condiciones más templadas.