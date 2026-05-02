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Guerra

Al menos 12 personas murieron en el sur del Líbano tras un ataque israelí

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 08:27

Una serie de bombardeos en el sur del Líbano dejó al menos 12 muertos, en medio de una nueva escalada de violencia pese al alto el fuego vigente.

Según reportes oficiales, ocho de las víctimas se registraron en la localidad de Habboush, donde también hubo 21 heridos, mientras que otras cuatro murieron en ataques sobre distintas aldeas de la región.

En paralelo, Hezbollah aseguró haber lanzado cohetes y drones contra el norte de Israel. Las autoridades israelíes confirmaron que uno de esos ataques dejó dos soldados heridos leves tras el impacto de un dron cerca de la frontera.

TN

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