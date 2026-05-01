Fiesta Nacional del Surubí: a qué hora es la histórica largada de lanchas

La ciudad correntina de Goya se encamina a vivir el momento más intenso y emotivo de la 49.ª Fiesta Nacional del Surubí. Este sábado, el Riacho Goya será el escenario de una largada imponente: 1.400 embarcaciones partirán de forma simultánea en busca del "dueño del río", en una edición que marca la antesala de las Bodas de Oro del evento.

La gran novedad para este 2026 es el retorno del público a la Costanera renovada. Tras las obras de infraestructura que recuperaron el icónico paseo, los vecinos y turistas podrán volver a ocupar las gradas y el espacio público para observar el paso de los equipos.

El acceso a la zona de la costa será libre y gratuito, permitiendo que miles de personas acompañen con silbatos, banderas y el tradicional mate el inicio de la competencia.

Récord de inscriptos y mística pesquera

El protagonismo absoluto lo tendrán los pescadores, representados por barras y clubes de todo el país que una vez más ratificaron el liderazgo de Goya en el calendario internacional. Con un total de 1.400 equipos inscriptos, el certamen reafirma su denominación de "Mundial de Pesca", un título que los propios participantes otorgaron a la competencia por su escala y organización.

La mística se siente en cada rincón de la ciudad, donde el intercambio entre el "forastero" y el residente local genera una atmósfera única de camaradería.

Las embarcaciones transportan no solo equipos de pesca de alta tecnología, sino también el sueño de consagrarse campeones en una edición que quedará en la historia por la recuperación de su balcón natural hacia el río.