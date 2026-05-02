Boca juega en Santiago y San Lorenzo recibe a Independiente

Boca visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita soñar con terminar primero en la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 16:15, se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Terrera y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Lucas Novelli.

Boca llega a este partido con la ilusión en alza, ya que atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura y sueña con terminar primero en la Zona A.

Actualmente, los dirigidos por Claudio Úbeda están segundos con 27 puntos y a solo una unidad del líder, que es Estudiantes de La Plata.

En este encuentro, Boca buscará recuperarse luego de la derrota de este martes en la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil, que terminó con su gran invicto de 14 partidos.

De cara a este cruce, Úbeda pondría una formación plagada de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares de cara al enfrentamiento del próximo martes ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

Central Córdoba, por su parte, está decimotercero con solo 16 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs en este Torneo Apertura. En la última fecha, el equipo santiagueño empató sin goles ante Lanús.

Clásico y clasificación

San Lorenzo recibirá este sábado a Independiente en un mano a mano clave por la clasificación a los playoffs. El encuentro, que está programado para las 18:45, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, más conocido como el “Nuevo Gasómetro” y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo.

San Lorenzo llega a este encuentro en un momento de gran regularidad, ya que desde que asumió Gustavo Álvarez como DT consiguió enlazar un invicto de 10 partidos.

Esto le permitió acomodarse en el sexto lugar de la Zona A con 22 puntos e incluso un empate le permitiría asegurarse el boleto para los playoffs. Incluso podría terminar entre los ocho mejores si pierde y Unión de Santa Fe o Defensa y Justicia no suman de a tres.

Independiente, por su parte, había conseguido muy buenos resultados en las últimas semanas, aunque la derrota en la fecha anterior frente a Deportivo Riestra complicó bastante el asunto para los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Si bien están séptimos con 21 puntos, solo la victoria les asegura la clasificación a los playoffs, mientras que si empatan o pierden deberán esperar por otros resultados.

Más partidos

La jornada sabatina arrancará a las 14 con el encuentro Barracas Central - Banfield, seguirá a las 14.30 con el cruce Lanús - Deportivo Riestra. A las 18.45 jugarán Unión - Talleres y desde las 21.15 lo harán Platense - Estudiantes.