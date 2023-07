Un dirigente social y candidato a diputado de Chaco fue denunciado por violación

El Gobierno del Chaco hizo pública la renuncia a la candidatura para las generales del reconocido dirigente social Quintín Gómez, luego de que éste fuera acusado de violar a una docente que trabaja en una Escuela de Gestión Social del barrio M.T.D Zona Norte, el pasado 10 de julio.

La denuncia por parte de la trabajadora de 53 años, oriunda de Resistencia, fue dada a conocer esta mañana tras una entrevista en el programa radial Alerta Urbana.

La mujer, identificada por sus siglas L.N.N, dijo que "Quintín" la abusó sexualmente en una vivienda de Colonia Benítez, tras ser llevada hasta el lugar bajo el pretexto de que debía cocinar -como sería habitual- para un grupo de personas.

Distintas versiones aseguraron que el dirigente social presentó su renuncia a la candidatura dentro del Frente Chaqueño el mismo día, pero tras los trascendidos el Gobierno emitió un comunicado este miércoles y confirmó que Gómez presentó su renuncia el 30 de junio, es decir, diez días antes del hecho denunciado.

Según afirmaron desde Casa de Gobierno, Gómez renunció por motivos de reorganización de las listas de candidatos a diputados para las elecciones generales. Al momento de su inscripción como precandidato, además, no presentaba denuncias previas -acorde a lo informado-.

En este sentido, el Frente Chaqueño expresó su "acompañamiento a la denunciante y un enérgico repudio a la situación denunciada". "El Frente Chaqueño reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades y contra las desigualdades por motivos de género para la construcción de una sociedad democrática, libre de violencias, y con mayor igualdad", dijeron.

LA DENUNCIA

L.N.N afirmó que trabajaba junto a Quintín Gómez desde hace un año y medio, por su rol de preceptora auxiliar dentro de la Escuela de Gestión Social E.P.G.S Lucho Lezcano Descamisados M.T.D Zona Norte.

"Viajaba por todos lados con Quintín a mirar y controlar en todos los colegios que hacía falta. Viajábamos siempre en grupos de personas, en la camioneta de él", dijo la mujer en diálogo con Gustavo Olivello.

Respecto a la denuncia de lo ocurrido el 10 de julio, dijo: "Me llama y me dice para ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca sólo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar".

Y agregó: "No la pasamos a buscar, y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos -al domicilio-, ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas".

"Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga nada y que no diga nada de esto. Yo forcejeaba y le decía por qué. Tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie alrededor. Me lleva por la fuerza hacia la pieza, siempre sosteniéndome fuerte de los brazos, y ahí abusa sexualmente de mí", relató la denunciante.

Acorde a su versión, el dirigente luego hizo vida normal y la volvió a amenazar antes de dejarla en su casa. La denuncia ante la dependencia policial llegó una semana después, cuando la mujer también habría asistido a un médico para ser examinada.

Diario Chaco