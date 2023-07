Con más de 350 trabajos, comenzó la Feria de Ciencia y Tecnología 2023

Con más de 350 trabajos, comenzó ayer en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Unne la instancia zonal de la Feria de Ciencia y Tecnología 2023. La actividad se extenderá hasta mañana y el acto inaugural fue encabezado por el subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de Corrientes Julio Navías y el director de Planeamiento e Investigación Julio Simonit.

La Feria de Ciencia y Tecnología es el resultado de un proceso iniciado en las aulas a partir de inquietudes de los estudiantes sobre alguna problemática, en relación con los contenidos curriculares de cada nivel.

Se trata de una actividad que en los últimos años se potenció notablemente hasta alcanzar hoy a más de 500 escuelas, 5.500 trabajos registrados y más de 100.000 alumnos participantes.

Durante el acto de apertura, el subsecretario de Educación Julio Navías resaltó la importancia de esta instancia para la cartera educativa provincial y especialmente para la ministra de Educación Práxedes López, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda.

“Esta Feria refleja la producción de nuestros alumnos quienes al trabajar en ciencia y tecnología aprenden también a trabajar en equipo, conocen el método científico, aprenden a investigar, a elaborar una hipótesis y demostrarla a través de un experimento”, dijo el funcionario.

Por su parte, el director de Planeamiento e Investigación Julio Simonit hizo hincapié en el hecho de que durante estos tres días el equipo de evaluadores tendrá la compleja y desafiante tarea de avaluar el producto de los trabajos del aula, donde el estudiante cumple un rol activo y donde existe la intervención del docente y la mirada de especialistas locales, regionales, nacionales e internacionales.

“Será una evaluación posibilitadora de nuevos aprendizajes, no es para juzgar lo que no se hizo, sino para analizar lo que se pudo hacer con los recursos disponibles. En esta mirada superadora es importante que se sugieran prácticas para alcanzar lo que faltó. No estamos juzgando la tarea, solo estamos acompañando a superar lo que no pudieron realizar”.

En ese mismo sentido, el coordinador de Ciencia y Tecnología Gustavo Berbere confirmó que desde el Ministerio de Educación se están pensando en nuevas acciones para fortalecer el programa Ferias que sigue despertando en los estudiantes y docentes mucho interés. “A partir de lo que se realizó el año pasado, creamos una base de datos para tener un registro cierto de las escuelas que participan de estas ferias escolares”, confirmó. El acto contó también con la presencia de la directora de Políticas Socioeducativas, Silvina Romero, entre otras autoridades.