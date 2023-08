Caso Chirino: audiencia clave para definir la calificación de delito a los imputados

El próximo 15 de agosto a las 8 de la mañana se realizará la audiencia para conocer la resolución sobre las apelaciones para la calificación de delito que se hizo a los nueve oficiales del Ejército que causaron la muerte del subteniente de artillería Matías Chirino tras un ritual de iniciación en la vida militar en un cuartel en Paso de los Libres.

Ezequiel Chirino, padre de la víctima, viajó desde Córdoba y ayer participó de una reunión con el juez de Cámara Federal de Corrientes, Ramón Luis González y logró adelantar la fecha de audiencia, ya que estaba programada para el 6 de septiembre.

En diálogo con El Litoral resaltó la figura del juez, “realmente por primera vez me sentí contenido por la justicia. El doctor González me atendió con una amabilidad, se interiorizó de la causa, y la manera en que me habló me dio mucho aliento”.

El papá de Matías manifestó no estar de acuerdo con la carátula actual que es homicidio culposo sin prisión preventiva."La carátula tiene que ser homicidio doloso con abuso de poder", destacó. Cabe recordar que el 10 de marzo, el juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda, consideró que la muerte del subteniente se debió a una negligencia o imprudencia en el Ejército y procesó a 9 integrantes del batallón por homicidio culposo. Permanecen en libertad.

Tanto la fiscalía como los abogados de los imputados apelaron la decisión del magistrado. También lo hizo la querella, que aspira a que sean enjuiciados por homicidio agravado por el modo de comisión, con el concurso premeditado de dos o más personas.

La apelación fue presentada por la Fiscalía y el abogado que representa a la familia de la victima.

El fiscal federal Fabián Martínez se mostró disconforme con el encuadre que realizó Fresneda, que adujo en el procesamiento que los imputados incurrieron en un descuido y que la muerte de Chirino fue un hecho accidental. Para Martínez, los nueve militares se representaron la posibilidad de causarle la muerte a Matías, pero continuaron adelante con los abusos, hecho que derivó en el deceso por broncoaspiración apenas unas horas después.

El juez “procesó a los imputados por un supuesto incumplimiento en los deberes de cuidado de mi hijo, pretendiendo garantizarles así la impunidad sobre lo realmente sucedido y en relación al verdadero delito materializado, que no fue otro que de homicidio agravado”, sostuvo Chirino.

“Si mi hijo falleció como consecuencia de conductas ilegales, abusivas y sádicas materializadas en una dependencia del Ejército y como consecuencia de un irregular ejercicio del mando militar, no puede el mismo Estado, a través de su Poder Judicial, procesar a los responsables (…) por un delito menor”, argumentó el padre de Matías.

Por el caso fueron procesados el capitán Claudio Andrés Luna (35), el capitán Rubén Darío Ruiz (35), el capitán Hugo Reclus Martínez Tarraga (34), el teniente Darío Emmanuel Martínez (31), el teniente Exequiel Emmanuel Aguilar (31), el teniente Franco Damián Grupico (26), el subteniente Facundo Luis Acosta (26), el subteniente Gerardo Sebastián Bautista (31) y la subteniente Claudia Daniela Cayata (34).

Chirino murió en la madrugada del 19 de junio del año pasado en una de las habitaciones del Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3 después de ser obligado a meterse en una pileta a punto de congelación, beber en forma abundante contra su voluntad y realizar ejercicios que le ordenaban sus superiores. Producto de la ingesta de alcohol y por haber sido acostado boca arriba sobre un colchón tirado en el piso, el militar cordobés sufrió una broncoaspiración alimentaria y murió."(NG).