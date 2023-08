Agustín Velotti: “Mi carrera fue una montaña rusa emocionalmente”

bgimenez@ellitoral.com.ar

La decisión de dejar el tenis profesional no le resultó complicada al correntino Agustín Velotti. “Para mí siempre fue un sueño ser padre. Le quería dedicar mucho tiempo a mis hijos y poder compartir mucho. Sentía que no iba a ser compatible la vida que yo le quería dar a mis hijos, con mi carrera. Sentí que entre mi hijo y mi carrera no había nada para pensarlo. Sinceramente no me costó mucho tomar una decisión. Y me siento más feliz que nunca”, describió días atrás el campeón de Roland Garros Junior en 2010 en una entrevista que mantuvo, a través de Instagram, con el entrenador Daniel Spatz.

En una charla que se extendió por casi una hora, Velotti se refirió a Rubén Re: "Fue mi formador de toda la vida, un segundo padre para mí"; a su carrera: "Hay momentos que son difíciles y mucha gente no lo sabe, he tenido depresión"; de su consagración en el campeonato parisino: "Fui a Roland Garros pensando que no quería jugar más al tenis"; de cómo fue el proceso de atravesar los diferentes circuitos: “Tal vez no estaba del todo maduro mentalmente para dar el verdadero salto”; y de su rol como entrenador: "No sé si todavía me siento un coach de tour, porque todavía estoy aprendiendo" afirmó el correntino de 31 años, entre otras cuestiones y que actualmente cumple uno de sus anhelos: vivir en Estados Unidos.

“Tengo una exclusividad con un chico de 16 años. tiene una buena proyección. Mide 2 metros, le pega muy fuerte. Estoy tratando de trabajar, de ordenarlo. De darle un poco de herramientas para hacerlo crecer. Hay mucho por hacer pero creo que puede trabajar bien”.

Tras estar por un largo tiempo en Singapur donde brindó sus primeras clases de tenis, me tocó enseñar a niños que no sabían jugar. Realmente me pareció un mundo nuevo. Si bien no es lo que más me gusta enseñar, con un niño lo haría", dijo- Velotti ahora se encuentra afincado en San Diego, en Estados Unidos. "Siempre quise vivir acá, es un anhelo que siempre tuve. No me veía viviendo en Argentina. San Diego es un lugar espectacular. Tiene una muy buena calidad de vida. Conozco gente que es muy buena acá. Ojalá que este lugar sea el definitivo. Vivimos cerca de la playa. El clima es espectacular" aseguró. Fue en el país asiático donde el argentino empezó a inclinarse por ser entrenador. Sin embargo admitió: "Soy una persona competitiva, me gusta mucho el alto rendimiento. Me encanta, lo disfruto. Pero siempre me gusta mucho aprender, escuchar. Me encantaría tener mucho más cerca a algunos entrenadores. No sé si todavía me siento un coach de tour, porque todavía estoy aprendiendo.

Roland Garros

En junio de 2010 Agustín Velotti se consagró campeón del Roland Garros Junior. Así se convirtió en el primer y único correntino en obtener un Grand Slam juvenil. "Fui a Roland Garros pensando que no quería jugar más al tenis. Unos meses antes estaba en una etapa en la cual no me sentía bien. No sentía que estaba jugando bien. Emocionalmente, con muchos altibajos. Y fui por una cuestión de que tenía que ir, fue para cumplir con sponsors. Después se terminaron dando muchas cosas juntas. Fue todo perfecto, pero en absoluto me cambió en nada. Rubén (Re), me llevaba a otro extremo, de tener los pies sobre la tierra. Tal vez esa vez no lo disfrute tanto, pero el me llevaba a eso, a tener los pies sobre la tierra y me parecía bárbaro. El resultado me hizo ser un poco más conocido y que tenga un poco más de respeto por el torneo que gané" rememoró Velotti que en la final de la competencia derrotó a Andrea Collarini.

El correntino, que dio sus primeros pasos en el Corrientes Tennis Club, llegó a ser N°2 del ranking mundial Junior. Respecto a cómo es la transición para convertirse en profesional, comentó: "La transición se da un poco sola. Es cuestión de seguir trabajando duro, de conciencia, responsabilidad. De que te estás dedicando a full a esto. No soy muy partidario de decir transición. Cada uno tiene sus tiempos en cuanto a maduración. Cuando pasas a profesional te encontrás con gente que está jugando por plata. que vive de eso, es experiencia. Pero se trata de ir sumando un granito de arena. Tarde o temprano llegan los buenos resultados" apuntó. Y en cuanto a su experiencia, en lo que es este traspaso, resaltó: "En mi caso, fue bastante rápido. Tuve buenos resultados en torneos profesionales. Tal vez eso me hizo no valorar que era muy difícil. Me hizo sentir que no tenía que trabajar tan duro. Hablo de los Futures y los Challengers. Tal vez no estaba del todo maduro mentalmente para dar el verdadero salto" reconoció.

“Acompañaré a mis hijos en la decisión que ellos quieran ser y que lo hagan felices. Pero que sea con disciplina, con responsabilidad si quieren jugar al tenis, al fútbol, básquet o eligen una carrera universitaria . No me interesa que sean jugadores profesionales de tenis, prefiero una vida que sea más estable, más tranquila”.

En ese sentido agregó: "No pensé que iba a ser fácil, pero tampoco pensé que iba a ser tan difícil. Fue cuestión de elaborar lo que uno estaba haciendo. De cada pasito tiene que ser firme. Pero por supuesto, hay momentos que son difíciles y mucha gente no lo sabe, he tenido depresión. Uno por ahí no lo demuestra, lo deja un poco para adentro. La carrera del tenista es un deporte muy solitario, muy para adentro. Hay veces que se pone dura" advirtió.

En otro fragmento de la charla hizo referencia a las lesiones y ciertas situaciones que lo marcaron durante su carrera: "Tuve muchas lesiones y atravesé situaciones que me puso muy para arriba el tenis. Siempre cuando estaba en un muy buen momento, pasaba algo. Y pasaba otra cosa. Uno va perdiendo la confianza, la fe. Ese fuego que uno tiene adentro y así empiezan las dudas. ¿Podré de vuelta? En un momento de mi carrera no me sentía bien, no sentía ese fuego, tenía desconfianza y uno se va quedando sin recursos. Tener que volver a levantar al ranking. Eso cuesta plata y tiempo. Tal vez en ese momento no se es lo suficientemente maduro y decir tengo tiempo" describió. "Mi carrera fue una montaña rusa emocionalmente. Estoy seguro de que debería haber trabajado en los malos momentos y haber creído un poco más en mí mismo" agregó.