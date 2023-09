Valdés y sus pares del Norte Grande acordaron con Massa mejoras energéticas para la región

El Gobernador Gustavo Valdés junto a sus pares del Norte Grande, rubricó ayer un convenio con el Ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación de Unión por la Patria, Sergio Massa para la instalación de 2.500 MW de energía renovable en la región. Durante el acto, el funcionario nacional se comprometió a incorporar en el presupuesto 2024 un mecanismo de compensación ante la quita de los impuestos a las Ganancias y del IVA.

Sobre el acto que se realizó ayer en el Nodo Logístico de la localidad salteña de General Güemes, ubicada a 55 kilómetros de la capital provincial, Valdés tuiteó: “Los gobernadores del Norte Grande, reunidos institucionalmente en #Salta, suscribimos acuerdos con la Nación para la instalación de 2.500 MW de energía renovable en la región, que mejorarán el abastecimiento y otorgarán importantes beneficios a nuestras provincias”.

Durante el encuentro Massa destacó la presencia de los mandatarios provincias y ante el gesto que considero “enorme” agradeció en especial a “los gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”.

En primer lugar destacó que hoy (por ayer) los gobernadores “están dando un paso gigante, tal vez no se dimensiona porque lo que ven acá es la firma de un papel, pero lo que están haciendo los gobernadores de las provincias del norte es impulsar al sistema eléctrico nacional a través de contratos PPA con Cammesa, en un acuerdo con la Secretaría de Energía, la transformación de las energías renovables en alimentación para el sistema eléctrico nacional y para todo el norte argentino”.

Aseguró que además, el objetivo es poder colocar “minerales industrializados a un mundo que demanda” ese tipo de productos. ”Estamos acá en uno de los nodos logísticos más importantes que va a tener el Norte argentino como corazón económico del Mercosur, con el corredor ferroviario bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico, con nodos logísticos en Tucumán, aquí en Güemes, y en Formosa”.

Pero en medio del clima electoral, Massa no dejó pasar la oportunidad y luego de pedir permiso a los mandatarios provinciales que no son de su fuerza política llamó a la unidad nacional y anunció “ "si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina que nadie se asombre que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno".

En esa línea y tras la quita del impuesto a las ganancias y del IVA que afecta a las economías provinciales, el Ministro de Economía se comprometió “a incorporar dentro de la presentación del presupuesto, un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país para cuidar las cuentas de las provincias”.

Se debe señalar que tras las medidas anunciadas por Massa, fue el propio gobernador, Gustavo Valdés quien informó que “la merma para Corrientes por la quita de Ganancias y la devolución del IVA sería de 30.000 millones de pesos”.

Además, durante una reunión que se realizó entre el Gobierno de Corrientes, a través del ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y los municipios, representados por sus secretarios y funcionarios de economía, hubo coincidencias en cuanto al impacto negativo del avance de las medidas económicas y se acordó en trabajar en la protección de la salud financiera de la Provincia y de redoblar esfuerzos para asesorar y que tengan el mismo objetivo los municipios.