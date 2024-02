La tajante respuesta del Kun Agüero cuando le preguntaron si aún tenía contacto con Karina

“La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio. Es una pelotu..., pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura", había contado la artista.

Ahora, de visita en nuestro país, los periodistas aprovecharon para preguntarle al Kun cómo quedó su relación con su ex novia. "Karina La Princesita pasó un momento difícil por su salud mental. ¿Te comunicaste con ella para ver cómo lo estaba atravesando?", le dijeron.

"Te soy sincero, no sé nada de nada. No me enteré ni sé qué está pasando", admitió él. "¿No tenés relación con ella?", repreguntaron los noteros.

"No, después de que cortamos allá creo que fue por por el 2017 nunca más tuvimos contacto", explicó Agüero.

Finalmente, los periodistas le hicieron una consulta picante: "¿Terminaron bien?" Con el humor que lo caracteriza, él expresó: "Sí, que yo sepa sí".

Fuente:Pronto