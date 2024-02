Legisladores de Corrientes expresaron su postura ante el conflicto Chubut-Milei

Tras las advertencias del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre el posible corte de suministro de gas y petróleo y el apoyo de los gobernadores de Juntos por el Cambio que defienden los recursos de la coparticipación, en su mayoría los legisladores nacionales por Corrientes también respaldaron al mandatario chubutense.

En este contexto donde el conflicto sigue creciendo, el Senador Nacional por Corrientes, Eduardo Vischi luego de compartir el comunicado del bloque de la UCR de la Cámara Alta de la Nación, también se expresó en sus redes sociales: “ante el arbitrario recorte de recursos por parte del gobierno nacional hacia la provincia de Chubut, expreso mi apoyo a los chubutenses y su gobernador @NachoTorresCH. Ir contra los gobernadores es ir contra los argentinos.

Su par del Senado, la legisladora correntina Gabriela Valenzuela también manifestó su apoyo al mandatario de Chubut. “El bloque de senadores de la UCR expresamos nuestro apoyo al gobernador Ignacio Torres e instamos al gobierno nacional a retomar el diálogo”, publicó en su cuenta X adjuntando el documento que emitió su bloque ante el conflicto.

Mientras que su parte, el senador Nacional, Carlos “Camau” Espindola de Unión Federal, también se refirió al conflicto y en declaraciones a Radio Sudamericana indicó que “"Quiero ser solidario con la provincia de Chubut y cada uno de los gobernadores. El gobernador Torres que reclama el manejo que pretende llevar adelante el presidente de la nación y que afecta a su provincia. Como correntino, estando claramente en una Argentina Federal, creo que lo que se plantea y lo que se necesita en Argentina es encontrar consenso”.

“Vamos a seguir trabajando para que haya un consenso y diálogo y que para cuando sucedan estas cosas, el gobierno nacional entienda que este no es el camino; porque hoy es Chubut, mañana puede ser Corrientes u otras provincias. En este tenemos que ser totalmente razonables, y que trabajemos fuertemente en el consenso para que el gobierno nacional fundamentalmente el presidente, entienda que ese no es el camino”, prosiguió.

"El diálogo debe ser el camino para salir de la situación tan extrema en la que se está viviendo. Espero que el presidente baje el tono y pueda reflexionar y encontrar un camino mucho más de diálogo más allá de su mirada económica, y no seguir empujando a una situación de confrontación", cerró el legislador correntino.

En este marco, también el Diputado Nacional de la UCR, Manuel Aguirre también se expresó en las redes sociales: “como Radical y Correntino, estoy indignado y perturbado por la vuelta del Rosismo autoritario y usurpador por la decisión del Estado Nacional de quitar recursos a Chubut . Esto afecta gravemente a nuestra Argentina. Viva la Argentina y la Constitución”.

Por su parte, el Diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almiron retuiteó el tuit del Presidente de la Nación, Javier Milei. “Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal.

Artículo 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Estos pronunciamientos se dieron a conocer casi en simultáneo con el apoyo que recibió Torres de los gobernadores de Juntos por el Cambio. “Los gobernadores de JxC manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”, señalaron.

“No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, sentenciaron los gobernadores.

Cabe recordar que el conflicto tuvo su origen cuando Torres publicó un duro pronunciamiento en medio del conflicto por el recorte de las transferencias a las provincias. “El gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones”, afirmó

Para luego amenazar con cortar el gas y el petróleo que produce su provincia. “Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina... y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador. A lo que el presidente Javier Milei contestó, “Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.