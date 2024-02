El hermano de Furia de Gran Hermano reveló cómo es en verdad la participante

El ingreso de Furia a la casa de Gran Hermano le dio el condimento necesario para atraer a los espectadores que rápidamente se pudieron de su lado para bancarla. Ante esta banca que recibió desde el exterior, su hermano, Ezequiel Scaglione, se animó a contar un poco más cómo es Juliana en realidad.

En más de una oportunidad, la participante del reality ha demostrado tener un enorme temperamento y ningún problema a la hora de decir lo que piensa. Eso ha sido muy criticado pero también valorado por la mayoría de las personas.

Esto ha generado intriga respecto a cómo es en realidad Furia afuera de la casa de Gran Hermano, por lo que Ezequiel Scaglione pasó por LAM y se animó a contar algunos detalles de la forma de ser tan particular que tiene su hermana.

"Cuando a ella no le gusta algo lo dice y se aclara, fue ella que se volvió de Europa para cuidar a mis viejos, los llevaba al hospital, todo. Ella dejó toda su vida para cuidarlos. Ella es muy leal y tiene calle, es una loca linda", comentó el hermano de la jugadora, mientras daba algunos ejemplos que exponen el gran corazón que tiene.

Además, en lo que respecta al juego, Ezequiel Scaglione advirtió que Furia realizó un minucioso análisis de todas las ediciones del reality: “Yo sé que ella se estudió casi todos los Gran Hermano y estudió mucho el contenido”.

Para cortar un poco con los elogios, y también para darle voz a quienes no están a favor de las actitudes de la jugadora, Ángel de Brito optó por discernir y aclarar los motivos por los cuales no se la imagina coronándose: “A mí me parece que su carácter la va a traicionar”.

Sin embargo, quien se mostró impertérrito junto a ella fue su hermano, por lo que marcó que pese a las flaquezas que se pueden presentar, le ve pasta para llegar lejos: “Todas las personas tienen debilidades. La estoy viendo muy firme en estos dos meses, en que empezó de manera furiosa, con una actitud de dominio y posicionamiento”.

Fuente: Pronto