Jugador de Regatas completó sus estudios terciarios

El base juninense Tobías Franchela está disfrutando de una temporada con más minutos en cancha en Regatas Corrientes y además pudo completar un desafío personal: se recibió de de periodista deportivo.

El jugador de 22 años llegó a Regatas como juvenil y con el correr de las temporadas se ganó un lugar en el equipo de la Liga Nacional y hoy ingresa, con gran protagonismo, en la rotación que realiza el entrenador Fernando Calvi.

Además de la práctica profesional del básquetbol, Franchela acomodó sus horarios para completar sus estudios terciarios terciarios y el pasado miércoles presentó su trabajo final, aprobó y tiene su nuevo título.

“Las dos cosas se pueden hacer, obviamente no son los mismos tiempos que si no estuvieras haciendo ningún deporte profesional porque claramente hay otra carga horaria. Pero sin excusas y manejando los tiempos de cada uno es posible realizarlo. En mi caso, desde mi experiencia, lo pude hacer, disfrutarlo y cumplir ese objetivo”, analizó el jugador que el viernes 8 cumplirá 23 años.

“Estoy súper contento, era un objetivo que me tracé desde que empecé a estudiar, sabía que podía hacerlo y por suerte no me atrasé mucho. Completé la carrera en en cuatro años, pude terminarlo así que feliz por poder hacer las dos cosas”, agregó.

Sobre porqué eligió periodismo deportivo, Franchela contó: “Siempre me gustó, desde que era chico tenia decidido que iba a jugar al básquet y si podía estudiar periodismo. Además, en el colegio teníamos una rama que era de literatura, venia también de la mano, pero siempre me gustó”.

Hoy por hoy hay muchas posibilidades para que jugadores profesionales en cualquier ámbito deportivo puedan llevar a cabo una carrera universitaria o incluso terminar sus estudios secundarios y así lo entiende Franchela.

“Ahora hay muchas oportunidades para hacer el estudio a distancia. En mi caso fue completamente de ese modo, no tuve que ir al lugar ni a rendir, así que eso me ayudó mucho. Es una linda oportunidad para todos los que quieran avanzar con sus estudios”.

“Quiero agradecer a la gente de prensa del club que siempre me dio una mano cuando lo necesité, a mis compañeros y cuerpo técnico que sabían de esto y me apoyaron, pero además quiero agradecer a los que me ayudaron con el trabajo final que fue un podcast sobre el Estadio de los Sueños: Mariano, Marcelo, Eugenia y Diego, con sus testimonios, y a Natalia y Guada que me ayudaron en la edición”, comentó.

“Ahora solo quedará jugar y, quien te dice, al mismo tiempo, meto algunas unas entrevistas”, cerró.