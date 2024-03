Apoyos anticasta

Javier Milei suma apoyos en el Congreso para avanzar con sus proyectos "anticasta" que anunció en la sesión de apertura de las sesiones ordinarias, en su primer discurso ante los diputados y senadores. Sin embargo no está asegurada la aprobación de la denominada Ley de Bases, que el Presidente puso como condición para avanzar con las provincias en el Pacto del 25 de Mayo.

Tanto radicales como macristas dieron un guiño favorable al fin de los privilegios de la política como a la intención de avanzar en un proceso de democratización del sindicalismo. Incluso, varias de las propuestas anunciadas por el Presidente ya fueron presentadas en el Congreso.

"Es una agenda muy ambiciosa y no va a ser fácil juntar los votos pero hay que intentarlo porque en todos los casos es un debate que no podemos seguir eludiendo", dijo ayer Silvia Lospennato (PRO), una de las diputadas que más trabajó desde lo legislativo para evitar que caiga la ley ómnibus.

"Todavía no sabemos en qué consiste pero el espíritu de una clase política sin privilegios -no me queda claro qué significa casta- es lo que nosotros como radicales promovimos siempre", dijo por su parte la diputada radical Karina Banfi. Y Pablo Juliano, uno de los hombres más cercanos a Facundo Manes, avaló los títulos anticasta de Milei. "Comparto eliminar todos los privilegios”, sostuvo, en un informe de Gustavo Berón en el diario Clarín.